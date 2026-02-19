Zorlu şartlarda çalışan karayolları işçilerine Şahin’den destek

İşçilerin istek ve taleplerine kayıtsız kalmayan İl Başkanı Şahin, talebin kendisine ulaşmasının ardından 31. Şube Şefliği yerleşkesinde işçilerle birebir görüşerek sorun, talep ve şikayetleri yerinde dinledi. Görüşmelerin ardından Şahin, Şube Şefi Mahmut Erguvan’dan da konuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

HER İŞÇİYLE TEK TEK İLGİLENDİ

Özellikle zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapan taşeron işçilerle yakından ilgilenen İl Başkanı Şahin’in samimi yaklaşımı çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret boyunca her işçiyle tek tek ilgilenen Şahin, taleplerin takipçisi olacağını vurguladı.

ŞAHİN “EMEK VEREN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Şahin, “Karayollarında gece gündüz demeden çalışan, özellikle kış şartlarında büyük fedakarlık gösteren emekçi kardeşlerimizin taleplerini dinlemek bizim görevimizdir. Sahada büyük bir gayretle görev yapan emekçilerimizin taleplerini yerinde dinledik, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldık. İletilen her konuyu not ederek sürecin takipçisi olacağımızı özellikle ifade ettim. Emekçinin yanında durmaya, çözüm üretmeye ve süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.