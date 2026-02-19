  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti Hem duygulandıran hem gururlandıran paylaşım: Bu başarı Türkiye'nin Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu! Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu! ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz” Polonya’da skandal: Denetim yapan polis uyuşturucu müptelası çıktı! Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu Bir zamanlar laikçilerin yasakçıların kalesi idi! Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Erdoğan’ın seçtiği üye sayısı 11’e yükselecek İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
Yerel Zorlu şartlarda çalışan karayolları işçilerine Şahin’den destek
Yerel

Zorlu şartlarda çalışan karayolları işçilerine Şahin’den destek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zorlu şartlarda çalışan karayolları işçilerine Şahin’den destek

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Afyonkarahisar, Karayolları 31. Şube Şefliğini ziyaret ederek kurum bünyesinde çalışan taşeron işçilerle bir araya geldi. Ziyaretin ana gündemini, işçilerin iyileştirme talepleri oluşturdu.

İşçilerin istek ve taleplerine kayıtsız kalmayan İl Başkanı Şahin, talebin kendisine ulaşmasının ardından 31. Şube Şefliği yerleşkesinde işçilerle birebir görüşerek sorun, talep ve şikayetleri yerinde dinledi. Görüşmelerin ardından Şahin, Şube Şefi Mahmut Erguvan’dan da konuyla ilgili detaylı bilgi aldı.

HER İŞÇİYLE TEK TEK İLGİLENDİ

Özellikle zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapan taşeron işçilerle yakından ilgilenen İl Başkanı Şahin’in samimi yaklaşımı çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret boyunca her işçiyle tek tek ilgilenen Şahin, taleplerin takipçisi olacağını vurguladı.

 

ŞAHİN “EMEK VEREN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Şahin, “Karayollarında gece gündüz demeden çalışan, özellikle kış şartlarında büyük fedakarlık gösteren emekçi kardeşlerimizin taleplerini dinlemek bizim görevimizdir. Sahada büyük bir gayretle görev yapan emekçilerimizin taleplerini yerinde dinledik, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldık. İletilen her konuyu not ederek sürecin takipçisi olacağımızı özellikle ifade ettim. Emekçinin yanında durmaya, çözüm üretmeye ve süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.

CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!
CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

Siyaset

CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik
AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

Gündem

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi!
AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi!

Gündem

AK Parti’den Ordu’da gençlik hamlesi!

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?
Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Gündem

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23