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Teknoloji Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!
Teknoloji

Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:22:00 -
Zorlu koşullar da çok yardımcı olacak: Samsung telefonlar için müthiş özellik!

Samsung’un yeni güncellenen stok uygulamalarında bulunan bir takım kodlar, şirketin yakında uydu bağlantısı desteği sunacağına dair işaretler veriyor: Android 15 tabanlı geliştirilen One UI 7 ile gelecek bu özellik ile birlikte, hattın hiç çekmediği anlarda bile acil mesajlar gönderilebilecek. İşte detaylar…

Samsung’un yeni güncellenen stok uygulamalarında bulunan bir takım kodlar, şirketin yakında uydu bağlantısı desteği sunacağına dair işaretler veriyor: Android 15 tabanlı geliştirilen One UI 7 ile gelecek bu özellik ile birlikte, hattın hiç çekmediği anlarda bile acil mesajlar gönderilebilecek. İşte detaylar…

Samsung, bu özellik ile hayat kurtarabilir

Samsung’un güncellenen Acil SOS, Telefon ve Mesajlar uygulamalarında bulunan yeni kod dizelerine göre, yeni dönemde Uydu modunda mesaj gönderip almak artık mümkün olacak. Samsung Mesajlar uygulamasının bu tip bir mesajlaşma sistemine henüz destek vermediği ve ilk etapta bu özellik için Google Mesajlar uygulamasının kullanılacağı söyleniyor.

Apple, 2022’de iPhone 14 serisi ile Acil SOS özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik, kullanıcıların hücresel veri olmayan ve çekim alınamayan bölgelerde acil durum mesajları göndermesine veya acil servisleri aramasına olanak tanıyor. Android cihazlarda da benzer bir Acil SOS özelliği bulunuyor, ancak düşük kapsama alanlarında uyduları kullanamıyor.

Google’ın T-Mobile ile birlikte Android 15’e uydu bağlantısını entegre etmek için uzunca bir süredir çalıştığı biliniyor. Gelecek dönemde piyasaya çıkacak olan Pixel 9, uydu bağlantısını destekleyen Exynos Modem 5400 ile gelecek şeklinde dedikodular da mevcut.

Android 15 hakkında daha fazla bilgiyi yaklaşan Made By Google etkinliğinde öğreneceğiz. Bu sayede, Samsung’un kararlı One UI 7 sürümü ve beraberinde gelecek uydu bağlantısı desteği hakkında daha fazla bilgi almış olacağız.
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