Zorlu göç bu sene sorunsuz bitti
Yalnızca ,Türkiye'de yaşanan inci kefali göçü sorunsuz olarak tamamlandı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/zorlu-goc-bu-sene-sorunsuz-bitti-88499
Bakan Yerlikaya: “Mardin ili Dargeçit kırsalında düzenlenen ‘Bozdoğan-50’ operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi”
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
Yalnızca ,Türkiye'de yaşanan inci kefali göçü sorunsuz olarak tamamlandı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/zorlu-goc-bu-sene-sorunsuz-bitti-88499
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