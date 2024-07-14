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Yaşam Zorlu göç bu sene sorunsuz bitti
Yaşam

Zorlu göç bu sene sorunsuz bitti

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:41:00 -
Zorlu göç bu sene sorunsuz bitti

Yalnızca ,Türkiye'de yaşanan inci kefali göçü sorunsuz olarak tamamlandı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/zorlu-goc-bu-sene-sorunsuz-bitti-88499

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