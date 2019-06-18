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Zorlu Enerji’nin Yeşil Kredisi ‘En İyi Yeşil Kredi’ ödülünü aldı

Zorlu Enerji’nin Garanti BBVA’dan aldığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi; bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı.

18 Haziran 2019 Salı 14:21
Zorlu Enerji’nin Yeşil Kredisi ‘En İyi Yeşil Kredi’ ödülünü aldı

Zorlu Enerji’nin Garanti BBVA’dan aldığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi; bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Sektörlere örnek olabilecek bir kredi anlaşmasının, uluslararası ortamda ödüllendirilmesi bizim için gurur verici” dedi.


Zorlu Enerji’nin, işletme sermayesi ihtiyacı için Garanti BBVA’ndan sağladığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta, “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı.


Türkiye’nin ilk yeşil kredisi olma özelliği taşıyan kredi; Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesiyle pozitif yönde değişiklik gösterecek ödeme modeliyle oluşturuldu. Bu modele göre, kredi süreci kapsamında,Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak ve ortaya çıkacak puana göre de Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.


Londra’da düzenlenen ödül törenine katılan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şirket olarak enerji sektörüne örnek olacak çevre ve sürdürülebilirlik politikaları izlediklerini ve Garanti BBVA ile birlikte Türkiye için bir ilk olan Yeşil Kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. Ak, “ Sektörlere örnek olabilecek bir kredi anlaşmasının, uluslararası ortamda ödüllendirilmesi bizim için gurur verici. Hem Zorlu Enerji hem de Garanti BBVA bu ödülü fazlasıyla hak etti” dedi.


Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise “Zorlu Enerji uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusunda attığı yenilikçi adımlarla ve projelerinde bu alanda gösterdiği hassasiyetiyle öne çıkıyor. Bu alanda önemli bir birikime ve uzmanlığa sahip. Bankamızdan sağladığı ve sürdürülebilirlik performansına göre faiz oranımızın değişkenlik gösterdiği yeşil kredisi ile ödül kazanması bizler için gurur kaynağı oldu. Zorlu Enerji’yle gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma sadece Türkiye’de bir ilk değil, dünya genelinde de kendi kategorisinde beşinci. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımları yenilikçi çözümlerle desteklemeye ve Zorlu Enerji’de olduğu gibi iyi örnekleri yaygınlaştırmak için tüm gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:21
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