Zorlu Enerji ve DenizBank işbirliği

DenizBank ve Zorlu Enerji elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10’u üzerinden, 10 TL’ye kadar daha az ödeme avantajı sağlayan bir iş birliğine imza attı.

DenizBank, Zorlu Enerji ile imza attığı iş birliği kapsamında, fastPay ile fatura ödemelerinde tutarın yüzde 10’u üzerinden 10 TL’ye kadar daha az ödeme imkânı sunuyor. Kullanıcılar böylece sıfır komisyon avantajından yararlanırlarken, söz konusu indirim tutarı kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, bankanın kredi kartlarıyla fastPay’den yapılacak yüklemelere ilave yüzde 10 bonus kredi kartlarına yüklenirken, bir kullanıcı ayda en fazla 10 TL bonus kazanabiliyor. Kullanıcılar bankanın müşterisi olsun, olmasın, diledikleri kredi kartını fastPay’e bağlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek faturalarını 7/24 kolaylıkla ödeyebiliyorlar. Hâlihazırda fastPay’i olmayan kullanıcılar ise uygulamayı indirerek tüm avantajlarından faydalanabiliyor.

“fastPay herkes için her yerde ödeme kolaylığı ve avantajlar sağlıyor”

fastPay’in, sunduğu özellikler, iş birlikleri ve kampanyalarla kullanıcılarına önemli faydalar sağladığına dikkat çeken DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan şöyle konuştu; “DenizBank, inovasyona dayalı ve kullanıcı memnuniyeti odaklı bakış açısıyla dijitalde ilklere imza atan bir banka. Bu anlamda fastPay, dijitalleşmeyi sadece kendi müşterilerimize değil, tüm diğer banka müşterilerine yaygınlaştırmamıza olanak sağlayan bir uygulama olarak bizim için çok önemli”.

Zorlu Enerji ile yaptıkları anlaşma sayesinde vatandaşların fatura ödemelerini fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde rahatça yapabilmelerinin yanı sıra, yüzde 10 daha az ödeme avantajından yararlanabileceklerini vurgulayan Özdoğan şöyle devam etti; “2019 yılı boyunca sürecek kampanyamız kapsamında, bir fatura döneminde 10 TL’ye kadar iade faydası sağlayarak kullanıcılarımızın aile ekonomilerine katkıda bulunmuş olacağız. Bununla birlikte bankamız kredi kartlarıyla fastPay’den yapılacak yüklemelere ilave yüzde 10 bonus da kredi kartlarına yüklenecek. fastPay bize ulusal ve uluslararası arenada büyük ödüller kazandıran, sunduğu avantaj ve fırsatlarıyla insanlarımızın yüzlerini güldüren bir uygulama. Yenilikçi çalışmalara, yeni avantajlara imza atmak adına çıktığımız yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz”

“fastPay ile Eskişehir, Uşak, Kütahya, Afyon, Bilecik illerinde bir ilki gerçekleştirdik”

Söz konusu işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman, tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için pek çok farklı uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Denizbank ile fastPay aracılığıyla yapılan işbirliğinin önemine vurgu yapan Salman, “Zorlu Enerji olarak abonelerimizin fatura ödemelerini en hızlı ve güvenli yoldan yapabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz.. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu çalışmalarımızdan biri. Artık Zorlu Enerji aboneleri ödemelerini fastPay üzerinden herhangi bir işlem masrafı olmaksızın kolaylıkla yapabilecek” dedi.