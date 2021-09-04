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Gündem Zor soru: Gümüşhane mi, Giresun mu? Bakın netice ne çıktı?
Gündem

Zor soru: Gümüşhane mi, Giresun mu? Bakın netice ne çıktı?

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin sakinleri, bugün referandum için sandık başına gitti.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 20:55:00 - 2021-09-04 21:21:20
Zor soru: Gümüşhane mi, Giresun mu? Bakın netice ne çıktı?

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köylerinin muhtarları, sınırlarında bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak istemişti. Muhtarlıkların başvurusu üzerine İl İdare Kurulu tarafından 4 Eylül Cumartesi günü, köy halkına referandum yapılması kararı alınmıştı.

Oylar kullanıldı, seçim sonuçlandı

Günyüzü ve Üçtaş köylerinin sakinleri, bugün sandıklara giderek oy kullandı.

Saat 17:00'da oy verme işlemi sona erdi. Henüz remi olmayan verilere göre; Günyüzü köyünde 472 oy kullanıldı. Sandıktan, 272 evet, 196 hayır oyu çıkarken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünün sandıklarından ise ezici çoğunlukta evet oyu çıktı.

Evet: 474 evet
Hayır: 33 kişi
Geçersiz oy: 13

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