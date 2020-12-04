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Dünya Zor bölgelerde istihbarat toplayacaklar! 300 kişilik askeri birlik gönderdiler
Dünya

Zor bölgelerde istihbarat toplayacaklar! 300 kişilik askeri birlik gönderdiler

İngiltere'nin, Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu kapsamında Mali'ye 300 kişilik askeri birlik gönderdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:25:00 -
Zor bölgelerde istihbarat toplayacaklar! 300 kişilik askeri birlik gönderdiler

İngiltere hükümeti, Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesine 300 asker gönderildiğini bildirdi.

İngiliz askerlerinin görevlerinin BM misyonu için keşif sağlamak ve ülkenin ulaşılması zor bölgelerinde istihbarat toplamak olduğu ifade edildi.

BM Barış Gücü misyonu, 2013 yılından beri 220 askerin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı 130'dan fazla saldırıya uğradı.

Kaynak: star.com.tr

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