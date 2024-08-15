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Yaşam Zor anlar yaşayan pilot: Vallahi çarpmadık
Yaşam

Zor anlar yaşayan pilot: Vallahi çarpmadık

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:12:00 -

Kuş sürüleriyle zor anlar yaşayan pilotun kuleyle irtibatı kaydedildi. Pilotun, "Vallahi çarpmadık herhalde, dikkat ederek indik" sözleri dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı ve çevresinde bulunan kuş sürüleri hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuş sürüleri nedeniyle 3 uçak pisti pas geçerken, bir pilotun, “Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik” sözleri kayıtlara yansıdı.

Kuşların göç mevsimi nedeniyle havada artan kuş yoğunluğu hava trafiğinde aksamalara neden oluyor. Zaman zaman kuş sürülerinin pistlere girmesi nedeniyle havalimanlarında iniş kalkışlar durdurularak pistlerde kuş çalışması yapılıyor. Dün akşam Atatürk Havalimanına iniş için alçalan bir uçağın pilotu, pist üzerinde çok sayıda kuş sürüsü gördü. Bunun üzerine pilot, hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Bu sırada üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kule ile pilot arasındaki konuşma sonrası kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, uçaklar inişlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

“Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik”

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki ilginç telsiz konuşmaları;

“Pilot: Pist kuş dolu, şu an pist sonu full kuş!

Kule: Anlaşıldı şu an kuş aracı çıktı. Size bir çarpma oldu mu efendim?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pilot: Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik” şeklinde kayıtlara yansıdı.

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