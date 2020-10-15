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Teknoloji Zoom'dan kullanıcıların güvenliğini arttıracak karar!
Teknoloji

Zoom'dan kullanıcıların güvenliğini arttıracak karar!

Video konferans uygulaması Zoom, kullanıcıların güvenliğini arttıracak yeni bir dönem başlatıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 4 aşamalı uçtan uca şifrelemeye geçileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 04:03:00 -
Zoom'dan kullanıcıların güvenliğini arttıracak karar!

Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom'dan yeni bir karar geldi. Şirket, kullanıcıların güvenliğini arttırmak amacıyla 4 aşamalı uçtan uca şifrelemeye geçileceğini açıkladı.

Yeni kararla birlikte kullanıcılar uçtan uca şifrelemeye tek seferlik mobil doğrulama sürecinden sonra erişebilecek.

Söz konusu özelliğin, ilerleyen günlerde tüm kullanıcıların erişimine açılması bekleniyor.

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