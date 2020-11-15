Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom'a Türkçe müşteri desteği geliyor. Zoom'un Türkiye temsilciliğini yürüten Etgi Grup, yeni hizmetin kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Etgi Grup Genel Müdürü Bilgin Yazar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zoom şirketinin hem Türkiye'de hem de yurtdışında aynı fiyata sunulduğunu dile getiren Yazar, bunun büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Yazar, başka ülkelerin kendi dillerinde destek aldıklarını ancak Türkiye'de henüz bu hizmetin alınmadığını vurgulayarak bunu haksızlık olarak nitelendirdi.