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Teknoloji Zoom yeni güncellemesini yayınladı: İşte gelen yenilikler
Teknoloji

Zoom yeni güncellemesini yayınladı: İşte gelen yenilikler

Video konferans uygulaması Zoom, tüm platformlar için yeni güncellemesini yayınladı. İşte yeni güncelleme ile birlikte uygulamaya eklenen özellikler...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:19:00 -
Zoom yeni güncellemesini yayınladı: İşte gelen yenilikler

Koronavirüs pandemisi sırasında popülerliğini arttıran video konferans uygulaması Zoom Windows, MacOS, Linux, iOS ve Android sürümleri için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncelleme, uygulamaya yeni özellikler kazandırdı. Peki yeni güncelleme kullanıcılara neler sunacak? İşte uygulamaya gelen yeni özellikler...

Uygulamanın Windows, MacOS ve Linux sürümlerinde Webcam'ın kapalı olduğu durumlarda artık toplantı bilgisi ve özellikleri yerine profil resmi veya isim gösterilecek. Video dışı görüşme arayüzü, video kapalı arayüzüyle aynı olacak.

Uygulamada artık tüm masaüstü yerine sadece belirli bir programın ekran görüntüsü yansıtılabilecek.

Kullanıcılar, bundan böyle tüm video seslerini kapatabilecek, ekran paylaşımını durdurabilecek ve kayıtları beklemeye alabilecek. Ayrıca kullanıcılar, toplantı sahibinin veya katılımcıların kötüye kullanımını Zoom'a bildirebilecek.

Tüm bunlarla birlikte kullanıcılar, kanaldaki bir mesajı kanalın en üstüne sabitleyebilecek. Kullanıcılar, sabitlenen mesajları isteğe bağlı olarak kaldırabilecek veya değiştirebilecek.

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