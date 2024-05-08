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Gündem Zonguldak'tan flaş haber! 5 maden ocağı imha edildi
Gündem

Zonguldak'tan flaş haber! 5 maden ocağı imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:34:00 -
Zonguldak'tan flaş haber! 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağında 75 metre ray, vagon, vinç, kazma ve el arabası ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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