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Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:38
Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinden Zonguldak'a seyir halinden olan İbrahim B. yönetimindeki 67 T 3090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JN 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından karşı şeride geçen İbrahim B.'nin kullandığı otomobil, Barbaros Ç.'nin kullandığı 67 ER 016 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, araçlarda bulunan Gülçin K., eşi Ferdi K., kızı Azra Gülistan K., Barbaros Ç., İbrahim B., ve Yeliz G., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve AFAD tarafından araçlardan çıkarılarak ambulansa alındı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 



Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:38
  1. Zonguldak
  2. Ankara
  3. zopnguldak
  4. kaza
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