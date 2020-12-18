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Aktüel Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:31:42 -
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.S. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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