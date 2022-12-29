Zonguldak'ta uyuşturucu tacirlerine geçit yok!

Zonguldak'ta Narkotik ekipleri yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit vermedi. Operasyonda 4 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışma doğrultusunda il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yılbaşı öncesinde yapılan operasyon neticesinde 4 kilo 450 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi. F.B, A.Ö, Y.M. ve B.Ş. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen F.B, A.Ö, Y.M. ve B.Ş. isimli şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer üç şüpheli mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.