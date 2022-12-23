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Aktüel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 21:55:00 -
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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