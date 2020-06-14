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Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 09:43:21 -
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda; Kdz. Ereğli ilçesi, Fındıklı köyünde ormanlık alan içerisinde G.D. (31) isimli şüphelinin izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler hareke geçti. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama talimatına istinaden 21.00 sıralarında şahsın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan arama faaliyeti sonucunda; 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli G.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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