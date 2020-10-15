Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde Erol A. idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, sürücü Erol A. ile eşi Hayriye A., Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Hayriye A., yaşamını yitirirken, eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada çiftin hafta sonu Almanya'ya dönme hazırlıkları içerisinde oldukları bu nedenle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için Zonguldak'a geldikleri ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.