Arkadaşları itfaiyeye rahat vermedi! Ağaca takılan karga kurtarıldı, ortalık karıştı
Bursa Mudanya'da ağaca takılan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma sırasında çevredeki diğer kargalar ekiplerin bulunduğu alanda hareketlenerek zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağaca takılı kalan kargayı kurtarma çalışması ilginç anlara sahne oldu. Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.
İtfaiye ekibini alkışlandı
Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı.