  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gece yarısı sıcak saatler yaşanıyor! İngiltere, ABD ve NATO arasında temas Hamaney’den İranlılara "son dakika"çağrısı Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı Şara'dan alçak iddiaya yalanlama Çöplükte yürekleri dağlayan görüntü! 1 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu Trump'tan tarihi açıklama: Yarın imzalayacağız AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar ‘Bu hizmetlerin bir karşılığı olacak’ Herkes bedel ödeyecek ‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Yaşam Arkadaşları itfaiyeye rahat vermedi! Ağaca takılan karga kurtarıldı, ortalık karıştı
Yaşam

Arkadaşları itfaiyeye rahat vermedi! Ağaca takılan karga kurtarıldı, ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Bursa Mudanya'da ağaca takılan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma sırasında çevredeki diğer kargalar ekiplerin bulunduğu alanda hareketlenerek zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağaca takılı kalan kargayı kurtarma çalışması ilginç anlara sahne oldu. Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.

İtfaiye ekibini alkışlandı

Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı.

Tatilciye saldıran kargalar otele kadar kovaladı!
Tatilciye saldıran kargalar otele kadar kovaladı!

Gündem

Tatilciye saldıran kargalar otele kadar kovaladı!

İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı
İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı

Yaşam

İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23