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#1
Foto - En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer

Sol bek hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in İspanyol fırtınası Alejandro Grimaldo için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için hazırladığı dev sözleşmenin süresi ve yıllık maaşı sızdı! İşte o rakamlar...

#2
Foto - En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferinde önemli bir isme yöneldi. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda listenin ilk sırasına Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo yerleşti. Alman ekibinde başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden yoğun ilgi bulunuyor.

#3
Foto - En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer

Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi.Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in oyuncuya olan ilgisi dikkat çekerken, Madrid temsilcisinin resmi teklif sunması halinde Grimaldo'nun tercihinin İspanyol ekibinden yana olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 6 milyon Euro civarında maaş teklif etmeye hazır olduğu öğrenildi. 2025-26 sezonunda 46 maçta görev yapan Grimaldo, 14 gol atıp 12 de asist üretti. İspanyol yıldız, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

#4
Foto - En çok tercih edilen dünya yıldızına verilen teklif: Rakam dudak uçuklattı! Fenerbahçe transfer

Kariyerine Valencia altyapısında başlayan, oradan da Barcelona altyapısına geçen Grimaldo, Katalan devinin A takımında hiç forma giyemedi. 2015-16'da Benfica'ya giden ve 2023-24'e kadar Portekiz kulübünde forma terleten Grimaldo'nun, Leverkusen ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

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