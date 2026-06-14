Kontratı Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe dahil dört farklı teklif aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği görüşmelerde Grimaldo'nun transfere şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi.Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Özellikle Atletico Madrid'in oyuncuya olan ilgisi dikkat çekerken, Madrid temsilcisinin resmi teklif sunması halinde Grimaldo'nun tercihinin İspanyol ekibinden yana olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin oyuncuya yıllık 6 milyon Euro civarında maaş teklif etmeye hazır olduğu öğrenildi. 2025-26 sezonunda 46 maçta görev yapan Grimaldo, 14 gol atıp 12 de asist üretti. İspanyol yıldız, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.