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#1
Foto - NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı

Frost Bank Center'daki final serisi 5. maçında Spurs'e konuk olan Knicks, Jalen Brunson'ın 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmalık performansıyla galip geldi.

#2
Foto - NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı

Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

#3
Foto - NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı

Brunson, 32,6 sayı, 4,6 asist, 4,2 ribaunt ve 2 top çalma ortalamaları yakaladığı 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

#4
Foto - NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı

NBA'de 53 yıl sonra zafere ulaşan Knicks, 1970 ve 1973'ün ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

#5
Foto - NBA'de şampiyon belli oldu! 53 yıl sonra gelen başarı

Spurs'te ise Dylan Harper'ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 19 sayı, 14 ribaunt, 5 blokluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

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