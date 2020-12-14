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Aktüel Zonguldak'ta tır şarampole devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Zonguldak'ta tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:37:18 -
Zonguldak'ta tır şarampole devrildi: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABT 318 plakalı tır, İnağzı Mahallesi TOKİ Evleri mevkisinde yaklaşık 10 metreden şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, sürücü ve araçta bulunan bir kişiyi, tır içinde sıkıştıkları yerden çıkardı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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