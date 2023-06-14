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Yerel Zonguldak’ta tefeci operasyonu
Yerel

Zonguldak’ta tefeci operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-14 19:42:00 - 2023-06-14 19:44:51
Zonguldak’ta tefeci operasyonu

Zonguldak’ta "paravan" kod adlı operasyonla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırılırken, 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince "Paravan" kod adlı operasyonda 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Çok sayıda borç senedi, icra ve temlik belgeleri, çeke de el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüklü miktarda çek ve senet imzalatarak icra yoluyla veya temlik ederek 1 milyon liraya yakın kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerden Ahmet D. ile Tevfik T. "Tefecilik" suçlamasıyla bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin işlemleri eşlerinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Ahmet D. hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı. Tevfik T. ise mahkemece serbest bırakıldı.

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