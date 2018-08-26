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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: Araçta bulunan 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:50
Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: Araçta bulunan 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışmentli köyünde Kenan O'nun kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gizem A, Vildan Ü, Kübra O. ve Sinem A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:50
  1. pat pat kazası
  2. 5 yaralı

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