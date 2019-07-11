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Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocakları imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 kömür ocağı imha edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocakları imha edildi

Alınan bilgiye göre, Kozlu ve merkezde kaçak kömür ocağı açılarak üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmasında ruhsatsız işletilen kömür ocaklarında üretim yapıldığı tespit edildi.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle ocakların girişlerine yerleştirilen dinamitlerin patlatılmasıyla kullanılamaz hale getirildi.

Şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  1. kömür ocağı

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