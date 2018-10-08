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Zonguldak'ta park kavgasında silahı tutukluk yapınca

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının park edildiği alana otomobilini park eden sürücü ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
Zonguldak'ta park kavgasında silahı tutukluk yapınca

Olay, saat 13.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının servis aracının park edildiği noktaya ismi öğrenilemeyen sürücü kendi aracını park etti.

Servis sürücüsü ve firma yetkilileri, araç sürücüsünden aracını başka yere bırakmasını istedi. Çıkan tartışma sonrası araç sürücüsü belindeki tabancayı çıkararak bir el yere ateş etti. Tartıştığı kişilerden Refik G.'ye doğrulttuğu silahı tutukluk yapan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Firma çalışanları kaçan sürücünün aracının ön canıma vurarak zarar verdi.

Polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Servis şoförü ve firma çalışanları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
  1. zonguldak

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