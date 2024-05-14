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Gündem Zonguldak'ta maden ocağından acı haber
Gündem

Zonguldak'ta maden ocağından acı haber

Yeniakit Publisher
2024-05-14 14:34:00 -
Zonguldak'ta maden ocağından acı haber

Zonguldak'ta özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte işçilerden Şenol Zurnalı (42) hayatını kaybetti, Savaş Onur (31) ise yaralandı.

Kilimli ilçesinde, Gelik Madencilik tarafından işletilen kömür ocağında, saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Yerin 15 metre altında genişletme çalışması yaptıkları sırada Savaş Onur ile Şenol Zurnalı taş, toprak ve kömür yığınının altında kaldı. Savaş Onur kendi imkanlarıyla göçükten kurtulup durumu bildirdi.

Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Onur, tedaviye alınırken, mesai arkadaşlarının 1 saatlik çalışmasının ardından Şenol Zurnalı da ağır yaralı olarak göçükten çıkarılıp Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Zurnalı, kalp masajı yapılarak ambulanstan indirildi. Mesai arkadaşları ve yakınlarının, hastane önünde üzüntüyle beklediği görüldü. Tedaviye alınan Zurnalı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

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