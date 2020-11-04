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Aktüel Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı
Aktüel

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:25:33 -
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

-260 ila -360 kod arasında meydana gelen göçüğü fark eden maden işçileri kendilerini ocak içerisindeki boşluğa atarak kurtarırken, işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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