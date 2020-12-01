  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta maden ocağında asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı
Aktüel

Zonguldak'ta maden ocağında asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:15:02 -
Zonguldak'ta maden ocağında asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde maden işçilerini taşıyan asansör gece saatlerinde voltaj düşüklüğü nedeniyle arıza yaptı.

Mahsur kalan maden işçileri, asansörün yan tarafında bulunan kurtarma kafesiyle yukarı çıkarıldı.

TTK yetkilileri, AA muhabirine, elektrik dalgalanmaları nedeniyle voltaj düşüklüğü meydana geldiğini, bu nedenle arızalanan asansörde mahsur kalan işçilerin kurtarma kafesiyle yukarı çıkarıldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!
Dünya

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üs füzeyle vuruldu!

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'na ait olan ancak Fransız askerlerinin yoğun olarak konuşlandığı as..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay