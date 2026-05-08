Kaçak avcılara geçit yok! İnci kefalleri suya bırakıldı

Van Gölü’nün tek balık türü olan inci kefalinin üreme göçü sırasında kaçak avcılığa karşı denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler yakın takipte

İnci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğunda kaçak avcılığın önüne geçilmek için jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Tuşba Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan Kale mevkisindeki Kurubaş Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağda 100 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.