Zonguldak’ta kız isteme kavgasında kan döküldü Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Devrek ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İ.G. ve ailesi bir süre önce tanıştığı S.C.’yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine iki aileden 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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