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Aktüel Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Aktüel

Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:11:58 -
Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kardeşi Mustafa D. ile yeğeni Seyhan D'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Hasan D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Hasan D, savunmasında, olaydan ve yaşananlardan pişman olduğunu belirterek, "Yaklaşık 17 yıldır aramızda husumet vardı. Olay günü evimin oradaki ağacı budadılar. Neden budadıklarını sorduğumda bana küfrettiler. Daha sonra kendimi kaybettim, yaşananları tam olarak hatırlamıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Çaycuma ilçesinde 29 Haziran'da, Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan D. (73) ile kardeşi Mustafa D. arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda çıkan tartışmanın büyümesi üzere Hasan D, kardeşi Mustafa ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D'yi silahla yaralamıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şüpheli Hasan D, jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hasan D'nin kardeşi Mustafa D'ye karşı "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan D'ye karşı ise "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

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