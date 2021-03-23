Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi fenalaştı. Durumu fark eden babanın olayı sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi sonucu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta apartmanın üçüncü katındaki dairede oturan 6 kişilik Uslu ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.
Durumu fark eden baba Ramazan Uslu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan baba Uslu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.