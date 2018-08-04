THY - Konya
0553 313 94 23

Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı!

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan KHK ile rütbesi alınan emekli yüzbaşı B.K. ve oto tamircisi M.Y., çıkarıldığı makemece tutuklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:05
Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı!

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen KHK ile rütbeleri alınan eski kıdemli yüzbaşı B.K. ve oto tamirhanesi bulunan M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden yüzbaşı B.K.'nin terör örgütünün askeriyedeki mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.M.Y.'nin de kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren B.K. ve M.Y., 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:05
  1. Zonguldak
  2. zonguldak
  3. fetö
  4. khk
  5. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!
    1. Cumhuriyet paçarası yine şaşırtmadı!
    2. Aksaray'da trafik kazası: 7 kişi..
    3. Çin'den ABD'ye misilleme!
    4. Derede erkek cesedi bulundu
    5. Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den..
    6. BM, K. Kore'ye insani yardımların..
    7. Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış..
    8. İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması
    9. Brunson krizi sonrası Almanların..
    10. Muğla'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5..
    11. İstanbul’da 39 ilçede hava destekli..
    12. Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı
    13. Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı
    14. Trump'ı bitirecek gelişme! Belgelere..
    15. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    16. İsrailli teröristler 3 Filistinliyi..
    17. Radyo teleskobuyla manyetik kütle..
    18. Ülkede halk sokağa indi: Başkanlık..
    19. Almanya'daki hacı adayları yola çıktı
    20. Köylülerden duygulandıran davranış:..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması