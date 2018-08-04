Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı!

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen KHK ile rütbeleri alınan eski kıdemli yüzbaşı B.K. ve oto tamirhanesi bulunan M.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden yüzbaşı B.K.'nin terör örgütünün askeriyedeki mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.M.Y.'nin de kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren B.K. ve M.Y., 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.