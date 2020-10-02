  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti
Aktüel

Zonguldak'ta EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:59:05 -
Zonguldak'ta EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, internet altyapısı ve erişimi olmayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası oluşturuldu.

EBA platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitim sürecinde evinde televizyonu, bilgisayarı, tableti ve internet erişimi olmayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için yürütülen "Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında Şirinköy'de öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şiriköy'de oluşturulan EBA destek noktasının açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tosun, yaptığı konuşmada, kentte köylerde oluşturulan ilk EBA destek noktasını hizmete sunduklarını belirterek, "Kovid-19 salgınından etkilenen öğrencilerimizin uzaktan eğitim sıkıntılarını gidermek için devlet-millet iş birliği içerisinde birçok çalışmayı yapıyoruz. Yardım kampanyaları başlattık. İnternet ve tablet erişimi olmayan öğrencilerimizin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın hizmete aldığı EBA destek noktaları birçok köyümüzde, beldelerimizde veya mahallelerimizde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişim sorununu çözecek noktaya geldi. Bunları köylere yaygınlaştırma konusunda çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tosun, öğrencilerle EBA üzerinden anlatılan derslere katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı
Dünya

Yardımları çabuk unuttu! İspanya Türkiye'yi sattı

Koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar nedeniyle 'minnet' açıklamaları yapan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya,..
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay