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Aktüel

Zonguldak'ta "drone" destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:13:20 -
Zonguldak'ta "drone" destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ormanlık arazide gizlenmiş vaziyette bulunan 7 ayrı bölgede drone destekli gerçekleştirilen "Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke Operasyonu"nda 6 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 2 bin 21 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek ve telsiz ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.A, H.A, M.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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