Zonguldak'ta dolmuş durağında terk edilmiş bebek bulundu
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir dolmuş durağına bırakılmış 2 günlük bebek bulundu.
İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü durağında poşet içerisinde bebek olduğunu gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce, sağlık kontrolü için Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan bebeğin, 2 gün önce doğduğu belirlendi.
Bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen bebeğin, ailesinin araştırıldığı bildirildi.
Kayıkçılar köyü muhtarı Mehmet Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı jandarmadan öğrendiğini belirterek, "Bebek yol güzergahında dolmuş durağına bırakılmış. Köyümüzden biri değildir, büyük ihtimalle bırakan dışarıdan biridir." dedi.