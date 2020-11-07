  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:36:33 -
Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 67 DB 466 plakalı cip, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Çökele Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile eşi E.A. ve çocukları K.A. ile Y.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz
Ekonomi

Berat Albayrak'tan dolar açıklaması! İstesek düşürürüz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" toplantısında yüksek döviz kuruyla ilgili, "Biz dolar..
Erdoğan ve Bahçeli'den ortak ziyaret
Siyaset

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile KKTC'ye ziyaret gerçekleştireceklerini ve kapalı Maraş bölgesinde piknik yapacaklarını ..
Koronavirüsle ilgili çok önemli uyarı: Bunun kullanımı öldürebilir
Gündem

Koronavirüsle ilgili çok önemli uyarı: Bunun kullanımı öldürebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs tanısı konmayan kişilerin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmasının ölüm..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay