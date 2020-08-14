  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:02:11 -
Zonguldak'ta denizde mühimmat bulundu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, denizde zırh delici mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Liman arkası mevkisinde denize giren vatandaşlar, denizde mühimmat olduğuna dair ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, yaptıkları incelemede, mühimmatın zırh delici olduğunu belirledi.

Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan mühimmatın, kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı