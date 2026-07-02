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Gündem Gaziantep'te Meclis üyesinden örnek davranış: İş makinesine geçip yol çalışması yaptı
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Gaziantep'te Meclis üyesinden örnek davranış: İş makinesine geçip yol çalışması yaptı

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Gaziantep'te Meclis üyesinden örnek davranış: İş makinesine geçip yol çalışması yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Araban kırsalındaki Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki 13 kilometrelik yolda sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya da kendi iş makinesiyle gönüllü destek vererek virajlarda yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, ’’Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Araban ilçesine bağlı kırsak Elif Mahallesi ile tarihi Rumkale arasındaki kış şartlarında bozulan 13 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Doğup büyüdüğüm ve ikamet ettiğim Elif Mahallesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Elif mahallemize yol hizmeti verilirken bende kendi imkanlarımla katkı sağlamak için şahsıma ait paletli iş makinem ile hem Büyükşehir Belediyesine katkı sağlamak hem de yol güzergahındaki keskin virajlar nedeniyle muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek için 4 keskin virajda genişletme çalışması yaptım’’ ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya yol yapımı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür etti.

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