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Zonguldak'ta denizde bitkin düşen 3 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:22:52 -
Zonguldak'ta denizde bitkin düşen 3 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta girdikleri denizde bitkin düşen 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kapuz Plajı mevkisinde bir kişinin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu denizde bitkin buldukları 3 kişiyi bota aldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, 2 kişinin, denizde bitkin düşen şahsa yardım amacıyla suya girdiği ancak yorulunca onların da mahsur kaldığı öğrenildi.


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