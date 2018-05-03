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Zonguldak'ta darbeci FETÖ operasyonu

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:35
Zonguldak'ta darbeci FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına  yönelik Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına  alınan 15 muvazzaf asker adliyeye getirildi. 

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini  kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, adliyeye getirildi.

  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına  yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini  kullandıkları ileri sürülen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı  çıkarılmış, 25 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis,  Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin'in yanı sıra KKTC'de eş zamanlı  düzenlenen operasyonda, 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:35
  1. Kilis
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. Mardin
  5. İzmir
  6. Mersin
  7. Hatay
  8. Hakkari
  9. Diyarbakır
  10. Bitlis
  11. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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