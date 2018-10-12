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Zonguldak’ta 'ByLock' operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

4 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.

12 Ekim 2018 Cuma 22:11
Zonguldak’ta 'ByLock' operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli, Ankara, Kocaeli ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 5 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:11
  1. Zonguldak
  2. Manisa
  3. Kocaeli
  4. Ankara
  5. zonguldak
  6. fetö
  7. gözaltı
  8. operasyon

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