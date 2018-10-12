Zonguldak’ta 'ByLock' operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
4 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5’i gözaltına alındı.12 Ekim 2018 Cuma 22:11
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli, Ankara, Kocaeli ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 5 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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