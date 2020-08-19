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Aktüel Zonguldak'ta belediye şantiyesinden hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Zonguldak'ta belediye şantiyesinden hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:08:03 -
Zonguldak'ta belediye şantiyesinden hırsızlık iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, belde belediyesine ait şantiyeden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muslu Belde Belediyesinin Emirler Mahallesi'ndeki yol yapım şantiyesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, inceleme sonucu olay yerinden uzaklaştığı belirlenen 2 otomobili takibe aldı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan, içinde şüphelilerin bulunduğu aracın kaza yapması sonucu, zanlılar yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Diğer aracı, bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede terk edilmiş bulan ekipler, çevrede yaptıkları çalışmada şüpheliler H.G. (22), E.T. (19), B.D. (18), S.D. (22) ve D.D'yi (17) yakaladı.

Araçlardaki aramalarda, 1000 inşaat demiri ile çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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