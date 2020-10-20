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Aktüel Zonguldak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Aktüel

Zonguldak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:56:28 -
Zonguldak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 8 Ekim'de evinde rahatsızlanan Y.B. (50) yakınları tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Y.B, yoğun bakım servisinde 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu arada Y.B'nin ölümüne sebep olduğu belirtilen alkol ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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