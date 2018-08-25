Zonguldak’ta alabora olan 5 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kurtarıldı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:04
Olay akşam saatlerinde, Kilimli ilçesi Türkali Köyü açıklarında meydana geldi. 5 arkadaş sahilden botla denize açıldı. 5 kişinin bulunduğu bot bir süre sonra dalga nedeniyle alabora oldu. Suya düşen Gökhan D., Resul S., Ekrem S., Mertcan S., ve Gürkan T., geri dönmeyince akrabaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Zonguldak merkezden açılan Sahil Güvenlik botu, kısa sürede ulaştıkları Türkali Köyü açıklarındaki 5 kişiyi kurtardı. Sahil güvenlik botu ile Zonguldak Limanına getirilen 5 arkadaş, limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 5 kişi tedbir olarak için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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