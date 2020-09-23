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Aktüel Zonguldak'ta ağaçtan düşerek dere yatağına yuvarlanan kadın yaralandı
Aktüel

Zonguldak'ta ağaçtan düşerek dere yatağına yuvarlanan kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 22:18:37 -
Zonguldak'ta ağaçtan düşerek dere yatağına yuvarlanan kadın yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ağaçtan düşerek dere yatağına yuvarlanması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Kargalar köyünde, kestane ağacına çıkan 63 yaşındaki Emine Kocagöz, dengesini kaybederek düştü.

Dere yatağına yuvarlanan kadın yaralandı.

Kocagöz'ün yakınları haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden ekiplerce kurtarılan yaşlı kadının, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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