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Zonguldak’ta adli yıl açılışı yapıldı

Zonguldak Barosu yeni adli yıl dolayısıyla Valilik Binası önünde tören düzenledi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
Zonguldak’ta adli yıl açılışı yapıldı

Zonguldak Barosu yeni adli yıl dolayısıyla Valilik Binası önünde tören düzenledi.


Zonguldak Valilik Binası önünde düzenlenen törene çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okundu. Düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu, “Geçen yıl adli yıl açılışında neleri dillendirmiştik hafızalarımızı tazeleyelim. Öncelikle yargının, mesleğimizin sorunlarını konuşmuştuk. Bu yıl bunlar derlendi ve “Yargı reformu strateji” paketi haline getirildi bunu konuştuk konuşmaya devam ediyoruz. Ne getiriyor paket ? En önemlisi de 2009 ve 2015 yıllarında yapılan reform ve etik paketleri hayata geçmemesi nedeniyle kısmen hayata geçmesinden doğan haklı kaygılarımız var ve ekim ayını bekliyoruz. Peki pakette neler var? Halen 125 bin avukat var ve orantısız büyüme var. Bu nedenle avukatlık, hakimlik ve noterlik mesleğine başvurabilmede bir ön eleme mahiyetinde olan “Devlet hukuk sınavı” geliyor. Halka yansıması esas alınarak KDV de indirim düşünülüyor. Tapu işlemleri ve bazı sözleşmelerde mecburi avukat bulundurma ve onayı geliyor. Delil toplamada alan genişliyor, bilgi ve belgelere ulaşma kolaylığı sağlanıyor. Yargının unsurları arasındaki eşitliği sağlama göstergesi olarak özel damgalı pasaport verilmesi geliyor. Ayrıca hakim savcı noter yardımcılığı-hakim teminatı-hakim ihtisaslaşması -kolluk amirlerinin yazı işleri müdürlerinin hukuk mezunu olması sair yeniliklerde pakette. Avukatlık herkes bilmelidir ki bir mücadele mesleğidir. Fakat bunu aynı zamanda göstermek gereklidir. Bu bağlamda Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, savunmanın gereken güç ve itibara ulaşması yolunda çabalarımız sürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle barışın demokrasinin adaletin, kardeşliğin, toplumsal dayanışma ve huzurun yaşandığı bir adli yıl olması dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:37
  1. doğa

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