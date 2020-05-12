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Aktüel

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Kdz.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 05:01:28 -
Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde 3 yaşındaki çocuk binanın 3. katındaki mutfak camından düşerek yaralandı.


Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir apartmanın 3. Katında oturan 3 yaşında ki A.D. mutfak camından dışarıyı izlerken dengesini kaybedip beton zemine çakıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 saplık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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