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Aktüel Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası
Aktüel

Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:53:32 -
Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yıl önce karıştığı kazada 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan tır sürücüsü Muzaffer Barut ile kazada yaşamını yitiren Samet Arslan'ın (21) ağabeyi Kemal Arslan ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan Barut, kazadan duyduğu üzüntüye dile getirdi.

Suçsuz olduğunu savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Alaplı'da, 23 Aralık 2017'de Muzaffer Barut idaresindeki 34 AB 0154 plakalı tır, Yalı Kavşağı'ndan dönüş yapan Kemal Arslan'ın kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpışmış, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil kara yolundaki tabela direklerine sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Samet Arslan 2 Ocak 2018'de yaşamını yitirmişti.

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